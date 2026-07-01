El Jardín de Olivia - Capítulo 329: Nadie puede engañar a Franco Barraza

01 jul. 2026 - 18:10 hrs.

En el capítulo 329 de El Jardín de Olivia, Franco (Emilio Edwards) alcanzó a trabajar con Luis Emilio (Alejandro Trejo) lo suficiente como para darse cuenta que es alguien en quien no se puede confiar.

Por ese motivo, no fue solo a buscar su dinero. Cuatro secuaces lo esperaban afuera del galpón y cuando se vio rodeado por Félix (Matías Schudeck) y el "Rucio" (Sebastián Saguz) les advirtió que si le hacían algo, ellos también terminarían muertos.

Lo dejaron ir sano y salvo, pero Franco tenía que demostrarle a Walker que no es un hombre que deja sus cuentas sin cobrar. Fue a buscar su pago y, de paso, prometió ponerle una bala en la cabeza a su ex jefe.

El Jardín de Olivia / Mega

Santana protege a Clemente

El grupo de reos que pagó Luis Emilio le dieron a Clemente (Pipo Gormaz) la paliza de su vida, pero eso no bastaba: el encargo era dejarlo ciego.

Afortunadamente llegó uno de los gendarmes y disipó a la banda, señalándole a Clemente que Gabriel Santana (Matías Oviedo) mandó vigilarlo con especial cuidado. Aun así, debe ser precavido porque estos matones no lo dejarán en paz.