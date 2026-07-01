"Antes de que pase algo más grave": Clemente aceptó ver a Olivia porque teme ser atacado otra vez en EJDO

01 jul. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 329 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) habló con Diana (Nicole Espinoza) y sus hermanos desde la cárcel.

La verdad es que tanto Ignacia (Cota Castelblanco) como la terapeuta le querían plantear una posibilidad: que Olivia (Violeta Silva) lo visite. La niña no le ve desde sus días secuestrada y se ha imaginado lo peor con su padre preso.

"La Oli está muy confundida con todo lo que está pasando y si ella te ve y sabe que estás bien, eso bajaría un poquitito el nivel de ansiedad que tiene. Yo de verdad creo que sería buena idea. En este caso, la realidad es mucho más sana que las películas que ella se está pasando en su cabeza", aconsejó Diana.

El Jardín de Olivia / Mega

Las razones de Clemente

Aunque dudó en un principio, Clemente aceptó porque tiene miedo de lo que suceda en el futuro.

"Quizás tienes razón. Yo también me muero por verla y a lo mejor, este sería el mejor momento... antes de que pase algo más grave y las cosas se compliquen. (...) Mi papá me mandó un comité de bienvenida; contrató unos tipos para que intenten matarme", confesó.