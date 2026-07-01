Luis Emilio se encontró con la horma de su zapato: Franco volvió para vengarse en El Jardín de Olivia

01 jul. 2026 - 18:04 hrs.

En el capítulo 329 de El Jardín de Olivia, alguien tocó a la puerta de Luis Emilio (Alejandro Trejo) y el empresario abrió, encontrándose cara a cara con Franco (Emilio Edwards).

El "Rucio" (Sebastián Saguz) le había advertido que las cosas salieron mal con el atentado planificado, así que no se sorprendió de ver a Barraza vivo. Solo mantuvo las apariencias.

"Pero qué sorpresa, hombre. No me digas nada... este par de pelafustanes se arrancaron con las lucas y vienes a llorarme aquí, ¿ah? Cuentas claras conservan la amistad. Por favor, adelante, tengo tus luquitas listas, te están esperando", dijo Walker.

El Jardín de Olivia / Mega

Un tipo peligroso

Pero por primera vez, Walker se metió con la persona equivocada. A diferencia de sus hijos o la familia Guerrero, Franco es un hombre que se ha curtido a sí mismo en los bajos fondos y es igual de implacable que él.

"Voy a buscar mi dinero, pero antes te voy a pegar un balazo en la cabeza", afirmó Barraza mientras le quitaba el seguro a su pistola.