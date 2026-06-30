"No estoy siendo majadero": Abraham entrega su versión tras exigir $20 millones a Juan por su casa

30 jun. 2026 - 16:20 hrs.

Juan declaró a Fuerte y Claro que hace 20 años pagó $800 mil por la vivienda en la que actualmente reside, pero que no la pudo inscribir a su nombre debido a que es una propiedad con subsidio habitacional que tenía prohibición de venta por un periodo de cinco años.

El trato lo hizo con Abraham, quien ahora le exige un pago de $20 millones para venderle la propiedad.

El equipo del programa se comunicó con este último para conocer su versión de los hechos.

"Les pasé esa casa porque yo tenía otras cosas más importantes. (...) Ahora, la cosa que fue error mío, es no haberles dicho que juntaran plata y ellos a lo mejor creyeron que yo la casa se las iba a regalar", indicó a nuestro periodista.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Siempre he querido apoyarlo"

Juan explicó que no tiene los $20 millones que le piden, sino la mitad. Abraham no aceptó esta contrapropuesta. "Vale $40 o $50 millones. Le dije, no me sirven los $10 millones porque por problemas que yo tengo, debo pagar más de $50 millones".

"Deme $20 millones y yo le firmo los papeles y usted se queda con la casa y se va a dar cuenta que en ningún lado conseguiría una casa por $20 millones. (...) Siempre estuve en contacto cuando ellos querían decirme que les firmara los papeles. Yo le dije, amigo, ¿cómo le voy a firmar los papeles si yo hice un negocio?", agregó.

"No estoy siendo majadero, no lo he pasado a llevar, nunca lo he insultado, nunca le he dicho un garabato. Al contrario, siempre he querido apoyarlo. Le dije 'júnteme los $20 milones y yo le firmo los papeles'", reiteró.

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