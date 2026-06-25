Carmen Gloria Arroyo zanja disputa por una casa: Expareja y madre del fallecido reclaman la propiedad

25 jun. 2026 - 16:30 hrs.

Leticia reclama que la casa de su fallecida expareja le corresponde a sus hijos. La familia de él vive en el inmueble y se niega a desalojar porque argumentan que ellos son los legítimos dueños. ¿Quién tiene la razón?

El equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro habló con Jocelyn y Edith, hermana y madre de Alexis, quien murió en 2023.

Jocelyn aseguró que el reclamo de de Leticia es falso "porque esta casa siempre ha sido de mi mamá. Sí, mi hermano vivió siempre en esta casa, él la construyó, pero mi mamá nunca la dejó a nombre de mi hermano. En cambio, cuando falleció Alexis, —Leticia, que nunca estuvo con él— descubrió que había unos papeles ante notario y ellos pasaron la casa a bienes raíces".

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"Esta casa la compré yo. Tengo todos los testigos; los vecinos que cuando entregaron esta villa (vieron) que yo soy la dueña", aseguró Edith.

Lo que dice el título de propiedad

Carmen Gloria Arroyo tuvo en sus manos el título de propiedad de la vivienda de 2023, previo a la muerte de Alexis.

En el documento, la casa "figura siempre a nombre de su hermano y hoy a nombre de los herederos. (...) Puede ser cierto que la señora Leticia no se hablaba con él hace 20 años, pero don Alexis y doña Leticia nunca se divorciaron", indicó Arroyo.

"Él falleció estando legalmente casado con ella y, por lo tanto, ese solo hecho basta para que ella sea heredera legal, aunque se hayan llevado horrorosamente mal y aunque no se hayan hablado en esos 15 años", cerró.

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