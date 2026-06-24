Patricio lleva 8 años sin ver a sus hijos y adeuda $27 millones de pensión: "No tengo los medios para pagar"

24 jun. 2026 - 15:47 hrs.

El equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro llegó hasta la comuna de Quillota, región de Valparaíso, para conocer la versión de Patricio, quien adeuda $27 millones de pensión de alimentos a sus dos hijos con Francisca.

En la entrevista, él reconoció este monto, pero aseguró que no puede cubrirlo. "Está en su derecho, sí, pero en estos momentos yo no tengo los medios, ¿ya? No quisiera llegar a algún acuerdo para que ella pudiera sacar (dinero) de la AFP", indicó.

En la misma línea, afirmó que la presión por pagar sería instigada por el padre de Francisca.

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La lejanía con sus hijos

Patricio se refirió a las presuntas infidelidades que sufrió por parte de su ex para justificar la mala relación y negó ser un padre ausente, pese a que lleva años sin ver a sus hijos: "Amé mucho a la Francisca. De los 9 años que nosotros duramos siempre hubieron (sic) engaños por parte de ella. Yo la perdonaba, volvíamos y todo, entonces nuestro matrimonio no funcionó porque hay un tercero".

"Siempre estuve ahí. La verdad de las cosas que ellos me alejaron de los niños. Yo llevo años que no los veo. Salgo adelante, no tengo ningún vicio; quiero hacer lo correcto", indicó.

Y, finalmente, apuntó a un posible acuerdo para zanjar la deuda en cuotas: "No habría problema, pero ir abonando sí. Aquí lo que el niño necesita son los papás, aunque estén separados".

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