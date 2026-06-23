"Estuve a punto de perder a mi esposo y mi hija": La cruda historia de pareja que vivió encerrona con su bebé

23 jun. 2026 - 17:25 hrs.

El 16 de marzo de 2026, Macarena y Pablo vivieron una violenta encerrona mientras viajaban con su hija de dos años en el vehículo. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha sido detenido y hoy lamentan que un niño haya perdido la vida en San Bernardo.

"Empatizamos mucho con esos padres. En un abrir y cerrar de ojos, uno lo puede perder todo. Yo estuve a un minuto de perder a mi esposo y mi hija. (...) Estos tipos no tienen conciencia de nada y le pierden sentido a las cosas. No puede quedar impune esta situación", señalaron a Carmen Gloria: Fuerte y Claro.

Hace tres meses, Pablo debió enfrentarse a estos antisociales y quedó con secuelas por defender la integridad de su hija.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"A mí me sorprende el nivel de brutalidad que están presentando los menores de edad. Eran personas que no tenían más de 20 años y yo creo que estaban todos drogados", relató al estudio.

En esa misma línea, agregó que "gracias a Dios, no se llevaron a mi hija. El problema no está en las personas como nosotros que, por ejemplo, cumplimos en tener niveles de seguridad en la casa, cumplimos con asegurar a nuestro hijo en el vehículo. Estos tipos tienen que pagar".

La exdefensora de la niñez, Patricia Muñoz, hizo causa común con estos padres e indicó que actualmente existen mecanismos para actuar pero las "instituciones no hacen su trabajo bien. Las consecuencias las pagan personas como Macarena, como Pablo, personas como Tamara (Moya), que irreparablemente ya murió, como Alejandro".

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