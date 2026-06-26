Ana quiere recuperar las pertenencias de su fallecida madre: Expareja le prohíbe ingreso a la casa

26 jun. 2026 - 15:45 hrs.

Ana contó su historia en Carmen Gloria: Fuerte y Claro porque quiere recuperar las pertenencias de su fallecida madre.

Explicó que Juan, su padre, nunca se hizo presente en toda su vida. De hecho, rearmó su vida con una nueva familia donde tuvo otros hijos, pero sin separarse.

Aunque jamás tuvo lazos, cuando falleció la madre de Ana, quedó con el derecho legal de la pensión, la que, pese a las solicitudes, no ha querido renunciar.

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Por si fuera poco, la mujer acusó que la expareja de su madre, Luis, decidió quedarse con todas sus pertenencias, entre ellas, la herencia ya estipulada.

En ese sentido, exige que su padre pueda renunciar legalmente a la pensión y que la expareja de su madre entregue las pertenencias que le corresponden.

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