Carmen Gloria: Fuerte y Claro - Capítulo 28: Prepararse para enfrentar la vejez

10 jul. 2026 - 17:00 hrs.

En este capítulo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro, en Chile, el envejecimiento acelerado de la población ha generado un desafío creciente en el cuidado de las personas mayores.

En los últimos siete años, más de 11.700 adultos mayores han sido abandonados en hospitales públicos tras recibir el alta médica, sin que sus familiares regresen por ellos.

La nueva Ley Integral de Personas Mayores, que entrará en vigencia en 2027, reconoce el abandono y establece procedimientos judiciales para proteger a las personas de la tercera edad. La ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf vino a Fuerte y Claro para explicar la nueva normativa.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Se trata de 15 puntos que buscan garantizar una vejez digna, con respeto y derechos reconocidos, fortaleciendo instituciones como el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).

"Hoy día en nuestro país estamos viendo que hay muchas personas con distintos grados de dependencia que viven en sus casas, que necesitan acompañamiento y herramientas. La red local hoy día de apoyos y cuidados, que está dentro del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados va a acompañar a las personas cuidadoras", indicó la secretaria de Estado para resolver la falta de camas en los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM).

Ante esta situación, Carmen Gloria Arroyo y su equipo hicieron énfasis en que la sociedad y el Estado deben prepararse para garantizar una vejez digna y con respeto.

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