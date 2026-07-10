Ministra de Desarrollo Social explicó los detalles de la nueva Ley Integral de Personas Mayores

10 jul. 2026 - 16:20 hrs.

En Fuerte y Claro, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, explicó la importancia de la nueva Ley Integral de Personas Mayores, publicada el pasado 1 de junio y que entrará en vigencia el 2027.

En ella se establecen 15 puntos que reconocen y fortalecen a las personas de la tercera edad, además de entregar mayor autonomía a los tribunales para actuar de oficio en caso de que se vulneren sus derechos.

La autoridad indicó que "esta ley es muy importante para nuestro país, porque nos permite prepararnos con una política de envejecimiento que hoy día no tenemos. (...) La figura del abandono social es reconocida, se establece un procedimiento judicial, yo considero que eso es un avance muy significativo".

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En este caso, se tipifica el abandono y "si hay una denuncia, no tiene que ser solo de un familiar, sino que también puede ser una denuncia de un vecino; cualquiera que esté viendo (esta situación, sea) un centro médico, el mismo SENAMA (Servicio Nacional del Adulto Mayor)".

Precisamente por esta situación de soledad, una de las opciones es acudir a Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) que actualmente tienen una larga lista de espera.

La ministra Wulf apuntó a que "la red local hoy día de apoyos y cuidados (...) va a visitar, va a acompañar a las personas cuidadoras y con eso también ayuda a que se puedan mantener en sus casas. Nosotros queremos que las residencias, que los hogares sean la última alternativa".

Los 15 derechos contenidos en la ley

Derecho a la igualdad y no discriminación arbitraria por razones de edad en la vejez. Derecho a un trato digno y respetuoso y a la atención preferente. Acceso a la Justicia. Derecho a la independencia y a la autonomía. Derecho a una vida libre de violencia. Derecho al acceso, participación y movilidad personal. Derecho a la participación e integración comunitaria. Derecho a la salud y a manifestar su consentimiento libre e informado. Derecho a la educación. Derecho al trabajo. Derecho a la información Ocio, deporte, turismo y vida activa Derecho a la libertad de expresión y opinión. Derecho a la privacidad e intimidad. Derecho a la conectividad

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