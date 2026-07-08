¿Cómo dejar de ser aval? Abogado explica tres posibles alternativas que ayudarían a Vanessa en Fuerte y Claro

08 jul. 2026 - 17:40 hrs.

En Carmen Gloria: Fuerte y Claro, el Grupo Defensa entregó las posibles soluciones para Vanessa, quien es aval de su expareja tras la compra de un departamento.

El abogado Sebastián Muñoz indicó que "no es posible renunciar a esta calidad aval de forma unilateral. ¿Qué alternativas tiene la persona para poder salir de esta situación? Tiene tres".

"La primera de ellas es solicitar una novación por cambio codeudor, es decir, el deudor principal debe ir al banco a solicitar que se pueda cambiar la calidad de el codeudor que se encuentra en la escritura. Debe, entonces, llevar una persona que califique financieramente para que el banco acceda a esta novación por cambio deudor", indicó.

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"La segunda alternativa es solicitar un refinanciamiento o portabilidad financiera, es decir, el deudor principal solicita un nuevo análisis financiero en el mismo banco o en otro para poder portar su crédito hipotecario y que, en este caso, no le soliciten una figura de garante".

"La tercera opción es vender la propiedad. Como son copropietarios, tiene la facultad también para poder, de común acuerdo o a través de una venta forzada, vender la propiedad, pagar el crédito hipotecario, y si queda un saldo remanente, repartirlo en igual proporción".

Y tras estas tres opciones, el experto puntualizó que "la persona unilateralmente no puede salirse de esta calidad de aval, fiador solidario, en esta garantía que se ha constituido porque para el banco, en su primer análisis financiero, esa calidad fue fundamental para otorgar ese préstamo".

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