Final feliz: Adulta mayor consigue ayuda municipal tras revelar difícil situación económica en Fuerte y Claro

08 jun. 2026 - 17:35 hrs.

Hay buenas noticias en el equipo de Carmen Gloria: Fuerte y Claro porque un caso de la semana pasada ya tuvo una resolución positiva.

El periodista Gustavo Flores recordó a la señora María Muñoz, adulta mayor que trabajaba en una empresa de aseo y que fue despedida hace algunos meses. Ella, junto a 700 trabajadores iniciaron una huelga, a la espera de pagos adeudados que la tenían en una precaria situación económica.

"Como nosotros hacemos magia en Fuerte y Claro, y gracias al trabajo de toda nuestra producción, nos logramos contactar con la municipalidad de Puente Alto, quienes nos enviaron un comunicado haciéndose parte de esta historia, queriendo ser parte y cambiar la vida a la señora María", dijo el reportero.

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Lo anterior se traduce en un compromiso social y la entrega de orientación para que encuentre un nuevo trabajo.

"Tuve el honor de conversar hace unos minutos (con María Muñoz) y está, de verdad, muy feliz, muy emocionada y con todas las ganas y energías de poder seguir trabajando. Aprovechamos de mandarle un tremendo abrazo y un tremendo beso como equipo de Fuerte y Claro", cerró.

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