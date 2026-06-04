"Está con un babero": Tita Ureta cuenta que Emeterio está "chocho" con su nieta y revela lo que más lo cautiva

04 jun. 2026 - 18:21 hrs.

El pasado 23 de mayo, Tita Ureta y su esposo Spiro Razis anunciaron el nacimiento de Cala Razis Ureta, la primera hija de la pareja.

Por lo mismo, a casi dos semanas de dicho anuncio, Tita apareció en La Hora de Jugar, donde habló de cómo está llevando las primeras semanas de maternidad, así como de la reacción de sus cercanos y familiares.

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Fue durante este momento que habló de lo "chocho" que está su padre, Emeterio Ureta, con Cala desde su nacimiento.

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Tita Ureta habla del amor de Emeterio Ureta por su nieta

"Está con un babero, está totalmente emocionado y agradecido porque yo dejo que la tome, que le converse, le mira las manitos", expresó Tita sobre su padre.

Enseguida, agregó que "lo que más le llama la atención es que ella nació con las uñitas largas, como si se hubiese hecho la manicure; eso es lo que le mira todo el día, las manitos".

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