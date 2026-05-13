Daniela Aránguiz muestra resultados de su nuevo tratamiento facial con foto sin filtro

13 may. 2026 - 12:10 hrs.

Daniela Aránguiz mostró los resultados de un nuevo tratamiento estético con el que busca mejorar la calidad de su piel. Sin filtros, la comentarista de espectáculos se tomó una foto que publicó en su cuenta de Instagram.

El procedimiento busca un efecto glow a través del uso de exosomas, toxina y acondicionamiento facial, según indicó la profesional a cargo.

Instagram de @danyaranguizf

En un artículo dedicado a los exosomas en la revista Elle, se señala que "son pequeñas vesículas extraídas de células madre (de origen vegetal o animal), que participan en la comunicación intercelular, imitan la regulación de los procesos naturales y responden a las necesidades de la piel a la hora de restaurar su equilibrio, regenerarla y rejuvenecerla".

En este sentido, reduciría al mínimo el riesgo de reacciones adversas y con resultados más rápidos que otros tratamientos que buscan igual resultado.

El otro tratamiento de Daniela Aránguiz

Con la misma profesional es que se realizó un retoque en abril pasado para corregir la sonrisa gingival, en la que se aprecian significativamente las encías.

"Les quiero contar a todas las mujeres y los hombres que no les gusta que cuando se ríen se les vea mucho la encía. Yo me pongo un bótox que es para corregir la sonrisa gingival. Te ponen dos pinchazos y cuando te ríes solo se te ven los dientes", señaló en aquella oportunidad.

"Siempre he tenido los dientes lindos, pero no me gustaba que se me vieran las encías cuando me reía, así que aquí estoy solucionándolo... No duele nada", aseguró.

Instagram de @danyaranguizf

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