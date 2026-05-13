¡Enciendan los motores! Mega 2 transmitirá el Powerstage del Copec RallyMobil Arauco este fin de semana

13 may. 2026 - 13:25 hrs.

Los fanáticos del automovilismo en Chile tendrán una nueva oportunidad para seguir una de las competencias más importantes del país desde la comodidad de sus hogares.

Este domingo 17 de mayo, Mega 2 llevará a la televisión abierta el esperado Powerstage del Copec RallyMobil, correspondiente a la tercera fecha del calendario 2026, que se disputará en Arauco, región del Biobío.

Powerstage del Copec RallyMobil por Mega 2

La transmisión marcará un nuevo paso para acercar el rally nacional a más personas, ya que Mega 2 es una señal digital abierta y gratuita disponible para todo Chile a través del canal 9.2. De esta manera, cualquier persona con acceso a televisión digital podrá disfrutar en vivo de la definición de una de las jornadas más intensas del campeonato.

El Copec RallyMobil se ha consolidado como uno de los eventos deportivos motor más relevantes del país, reuniendo a pilotos nacionales e internacionales en distintas rutas del territorio chileno. En esta ocasión, Arauco será el escenario de una fecha clave del campeonato, con caminos exigentes y condiciones que prometen un espectáculo de alto nivel para los amantes de la velocidad y la adrenalina.

El Powerstage es uno de los momentos más esperados de cada fecha del rally, ya que corresponde al tramo final de competencia y entrega puntos extra decisivos para la clasificación general. Además, suele concentrar la máxima tensión deportiva, con los pilotos buscando cerrar de la mejor manera un fin de semana lleno de desafíos.

Aunque la cobertura completa del Copec RallyMobil estará disponible a través de Mega GO entre el 15 y el 17 de mayo, la transmisión del Powerstage por Mega 2 permitirá que miles de personas en todo Chile puedan seguir gratuitamente este evento deportivo en televisión abierta.

¿Cómo ver el Powerstage del Copec RallyMobil en vivo y gratis?

La transmisión del Powerstage del Copec RallyMobil se podrá ver este domingo 17 de mayo desde las 16:00 horas, a través de Mega 2, señal digital abierta disponible en el canal 9.2.

Además, quienes quieran seguir la cobertura completa de la tercera fecha del campeonato en Arauco podrán hacerlo mediante la plataforma Mega GO, que tendrá transmisiones entre el 15 y el 17 de mayo.

Con esta emisión especial, el rally chileno continúa ampliando su alcance y acercando el automovilismo a nuevas audiencias en todo el país.

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