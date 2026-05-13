Mariela Sotomayor recuerda el profundo vínculo con su fallecido padre: "La vida me dio un regalo"

13 may. 2026 - 14:30 hrs.

Este miércoles Mariela Sotomayor y su familia despiden al padre de la periodista en su última morada, Tomé. Jaime Sotomayor falleció el lunes por complicaciones de un cáncer de estómago que había superado en junio de 2025, pero que volvió a afectarlo este año.

En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), la comunicadora conversó sobre su profundo vínculo con su papá, quien en vida fue un reconocido técnico agrícola, experto en calidad lechera y profesor unversitario de medicina veterinaria.

El fuerte lazo de Mariela Sotomayor con su padre

Mariela Sotomayor destacó que la vida de su padre no fue fácil. "Vivió cosas muy duras y, a pesar de eso, nos crió sin resentimiento y con respeto a la libertad de opinión. Era un hombre muy especial, muy carismático”, dijo.

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Luego recordó cuando le contó que iba a trabajar en televisión. "Le dije que iba a ser famosa. Se identificaba en mí y quizás veía lejano que lograra algunas cosas, porque para él la vida fue dura (...) Pero después él recortaba cada entrevista mía, cada foto que me hacían, la primera la enmarcó”, detalló.

Mariela afirma que parte importante de su personalidad es herencia paterna. "Éramos muy parecidos, todo el mundo lo sabía, pero nosotros nos dimos cuenta ahora último. Yo heredé su fuerza, nos conectó el amar nuestro trabajo y fue mi gran ejemplo", declaró.

"Todo lo que la gente ve de mí y le puede gustar, como que soy histriónica o salgo con cosas locas, eso es mi papá, porque él cantaba, actuaba, hacía café concerts en semanas universitarias y fiestas de la primavera", continuó.

“Siento que la vida me dio un regalo al hacerme compartir tanto con él, me hizo sentir afortunada. Toda la vida estuve consciente de lo sacrificado que fue, siempre sentí que lo conocía de antes, que sabía de sus dolores. Así que yo siempre quise atenderlo como un rey (...) Sí, tengo la paz de que hice todo”, concluyó.

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