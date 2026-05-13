La felicidad de Cote Quintanilla por lanzamiento de su nuevo disco: "Esta música llegó a movernos el piso"

13 may. 2026 - 15:40 hrs.

María José Quintanilla no solo está feliz por el histórico rating que alcanzó su programa Dale Play en Mega y por la exitosa venta de entradas para sus conciertos en el Movistar Arena. Ahora también expresa su emoción por el lanzamiento de su nuevo disco.

"Un disco que me enseñó mucho más que música. Aprendí a resolver, a confiar en mí, a tomar los errores como aprendizaje y a entender que cuando crees que perdiste, siempre tienes la oportunidad de partir de cero", escribió al anunciar el estreno del disco.

El nuevo disco de Cote Quintanilla

Cote Quintanilla hizo el anuncio en un video de Instagram donde se la ve trabajar en el estudio de grabación junto al equipo de producción. La cantante grabó un compendio de temas de música regional mexicana, todos con una historia y significado especiales.

Instagram @mjqoficia

"Estas canciones nacieron hace tiempo. Algunas estuvieron conmigo en momentos muy importantes. Otras me acompañaron calladitas durante años. Después de todo lo que hemos vivido juntos, siento que finalmente encontraron su lugar", se le escucha decir en el post.

"Esta música llegó a movernos el piso. ¡Ay, vaya que lo hizo! Y ahora llegó el momento de compartirla con ustedes. 'La Quintanilla', parientes. ¡Es un disco de la conch... de la lora!", exclamó con entusiasmo.

Tal y como lo informó en sus redes sociales, el álbum está disponible desde este miércoles 13 de mayo en distintas plataformas, como iTunes, Apple Music, Deezer y Spotify.

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