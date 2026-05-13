Yamila Reyna aclara sus palabras sobre "seguir enamorada" de Américo: "No es ilógico ni enfermo, es normal"

13 may. 2026 - 13:20 hrs.

El martes se publicó una entrevista a Yamila Reyna en donde confesó que aún mantiene sentimientos por su exprometido, Américo. Ese mismo día el artista quedó con arraigo nacional y prohibición de acercarse a ella, tras ser formalizado en un juzgado por violencia intrafamiliar (VIF).

Luego de recibir una ola de criticas por confesar sus sentimientos hacia el hombre al que denunció por agresión, la comediante salió a defenderse.

¿Qué dijo Yamila Reyna sobre Américo?

Yamila Reyna conversó en el pódcast "M de Mujer"sobre el proceso de sanación emocional tras su repentina separación de Américo el pasado mes de febrero.

"Creo que nunca en mi vida había estado tan enamorada. Entonces que en 24 horas te cambie la vida como me cambió a mí, tener que tomar una decisión tan difícil como esa, fue muy duro", declaró.

"El amor no se va. Le puedes decir a tu mente, 'esto no está bien', pero al corazón, ¿cómo lo mandas? El corazón sigue amando (...) Yo todavía estoy enamorada de la persona que me separé", admitió.

"¿Cómo vas a dejar de amar a alguien con el que te ibas a casar, al que sentías que era el compañero de tu vida, que era tu partner, tu hilo rojo? Y no me avergüenza decirlo. Yo sigo muy enamorada (...) pero pongo mi amor propio por sobre todo. Yo me elegí", sentenció la comediante.

La reacción de Yamila Reyna ante críticas

Horas después de la publicacion de estas declaraciones, Yami Reyna compartió una historia de Instagram para aclarar sus dichos.

"Hay personas que no entienden estas palabras. Pues bien, el amor no se va porque alguien te haga algo, el amor se va con el tiempo. ¡No es ilógico ni enfermo, es normal!", escribió inicialmente.

Instagram @yamireyna

"Alguien que está sano y ama de verdad sabe que el corazón solo siente, no razona, pero tu mente entiende que debes irte de donde te hacen daño. Elegirte a pesar de lo que sientes es difícil, pero el respeto comienza por ti", concluyó.

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