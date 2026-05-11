Palestino vs. Colo Colo: Conoce fecha, hora y cómo ver EN VIVO este partido de la liga femenina en Mega 2

11 may. 2026 - 17:30 hrs.

La señal Mega continúa consolidando su compromiso con el deporte nacional al ampliar la cobertura del fútbol femenino a través de Mega 2, acercando la competencia a más hogares en todo el país.

En esa línea, esta semana podrás disfrutar de dos partidos consecutivos por Mega 2, viviendo toda la emoción de la Liga Femenina y apoyando a tu equipo favorito.

Uno de esos encuentros será entre Palestino y Colo-Colo, donde las albas, líderes del campeonato, buscarán extender su gran momento frente a unas árabes que han mostrado un sólido nivel durante la temporada.

Por otro lado, Universidad de Chile, actuales sublíderes del torneo, intentarán seguir sumando triunfos ante Deportes Magallanes, elenco que necesita recuperarse tras un complejo arranque y que se mantiene en la parte baja de la tabla con apenas cuatro puntos.

¿Cómo ver Palestino vs. Colo Colo femenino?

El partido se disputará este miércoles 13 de mayo y será transmitido en vivo a partir de las 14:30 horas por Mega 2, permitiendo a los fanáticos seguir todos los detalles del campeonato femenino.

¿Cómo ver Universidad de Chile vs. Magallanes femenino?

Precisamente después, podrás ver el partido de Universidad de Chile vs. Magallanes a las 17:30 horas por Mega 2.

El encuentro tendrá los relatos y comentarios de nuestros periodistas de Mega Deportes. ¡No te pierdas el fútbol femenino por Mega!

¿Cuál es el paso a paso para ver Mega 2?

Para sintonizar Mega 2 en tu televisor, debes ingresar al menú de configuración, dirigirte a la sección “Canales y entradas” (o similar) y seleccionar la opción de búsqueda automática. Este proceso permitirá detectar todas las señales digitales disponibles en tu zona.

Una vez finalizado el escaneo, Mega 2 debería aparecer en la lista de canales. Si no lo encuentras, puede deberse a cobertura limitada en tu sector o a la necesidad de reubicar y orientar correctamente la antena para mejorar la recepción.

Además de la señal abierta, Mega 2 también está disponible en distintos operadores de televisión de pago a lo largo del país. Puedes sintonizarlo en Movistar (canal 810), DirecTV (1155), VTR (736), Claro (519), Mundo TV (520), GTD (839) y Zapping (27), ampliando así las alternativas para acceder a su programación.

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