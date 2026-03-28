"Qué será de...": El gracioso video de Daniela Aránguiz y Cuco Cerda en plena rutina de skincare

28 mar. 2026 - 09:30 hrs.

Más allá de las miradas cómplices y del cariño, el romance entre Daniela Aránguiz y José Manuel "Cuco" Cerda también involucra vivencias llenas de humor y espontaneidad que ocasionalmente comparten con sus fans.

En un reel de Instagram, Cuco publicó un divertido video en el que ambos siguen parte de su rutina de skincare, un reflejo de cómo disfrutan de momentos de calidad en su día a día.

Divertido skincare de Daniela Aránguiz y Cuco Cerda

En el video, Cuco luce "resignado", mientras está con el torso desnudo y tiene una mascarilla hidratante en su rostro. A sus espaldas, Daniela luce un cintillo sobre su cabello y parches faciales, mientras le acomoda la mascarilla a su pololo.

Instagram @cuco70_

De fondo, se escucha: "¿Qué será de mis amigos? El tilico, el calavera, el muerto de hambre…". Con humor, el ingeniero adaptó este audio en la descripción de su reel: "¿Qué será de Mirandita? ¿De Ferretti, de Rai? Incluso, ¿qué será de Jhon Doe? Jajaja".

"Amigo, pestañea tres veces si te tienen secuestrado", comentó uno de los seguidores de la pareja. Otros usuarios se sumaron y dejaron divertidos mensajes: "Muy bien, Dani. Lobo domesticado", "No te he visto ni la sombra", "Cuco, míralo por el lado positivo, vas a estar más guapo que antes", entre otros.

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