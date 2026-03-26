"Me encanta cómo la trata": Fans de Daniela Aránguiz reaccionan a su escapada con Cuco Cerda al sur de Chile

26 mar. 2026 - 12:30 hrs.

Daniela Aránguiz y su pololo, José Manuel "Cuco" Cerda, aprovecharon los primeros días de otoño para realizar una idílica escapada a la región de Los Lagos y disfrutar de sus paisajes y ambiente tranquilo.

Así se pudo ver en las postales que Cuco compartió en su Instagram, donde enseñó algunos de los momentos más especiales de su paseo. "Qué lindo fue mostrarte parte de mi mundo", escribió en su publicación.

La escapada de Daniela Aránguiz y Cuco Cerda

En las imágenes, a ambos se los ve brindar felizmente con copas de vino rosado, pasear por ríos rodeados de árboles, compartir comida en un bote e incluso pescar en medio de la naturaleza.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Manuel Cerda Helfmann (@cuco70_)

"Disfrutando el sur de nuestro Chile con la mejor compañía, mi Daniela. Por muchas más aventuras juntos”, agregó Cuco en el tierno mensaje que dedicó a la conductora, quien lució radiante en cada foto.

"Sacas lo mejor de ella, linda pareja"; "Me encanta cómo la tratas y la cuidas"; "Se nota que se quieren y que ella brilla a tu lado"; "Me encantó ver a esa Dani, tranquila, sencilla, disfrutando"; señalaron sus seguidores, quienes coincidieron en lo mismo: este amor tiene a Aránguiz "más feliz que nunca".

Instagram @cuco70_

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