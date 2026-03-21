"En verdad..: Faloon aclara la situación con su concuñada Daniela Aránguiz y afirma distanciamiento

21 mar. 2026 - 18:40 hrs.

Una ola de confusión se generó esta semana tras las declaraciones de Faloon Larraguibel sobre su vínculo con su concuñada, Daniela Aránguiz, dejando a varios con dudas sobre si realmente se llevaban bien. Ante esto, el equipo de Hay que decirlo se acercó a la participante de Fiebre de Baile, quien puso claridad sobre la situación.

“Yo no entiendo por qué se quedan con la primera cuestión que escuchan. Yo lo aclaré en ese mismo video: ‘no tenemos buena relación’, pero después dije: ‘en verdad no tenemos relación’, y nada más que eso”, explicó Faloon. La influencer recalcó que este distanciamiento no responde a conflictos personales, sino a la falta de oportunidades para coincidir en el día a día.

Faloon y Dani Aránguiz no son amigas pero tampoco enemigas

“Simplemente no nos vemos seguido. Tenemos horarios distintos, yo con el baile y ella con su trabajo. Por eso no tenemos la oportunidad de compartir más”, agregó. Faloon también señaló que sí se han encontrado en reuniones familiares con los hermanos Cerda, pero que esos encuentros no han sido propicios para estrechar la relación.

Faloon y Rai Cerda

La participante enfatizó que no existe ninguna disputa entre ellas: “No hay nada más allá. No he tenido ningún problema con ella y no tengo por qué llevarme mal. Es solo que no se ha dado la oportunidad de salir o compartir juntas”, dijo. Asimismo, subrayó la unión familiar de los Cerda y aseguró que su comentario no busca afectar esa relación.

Para cerrar, Faloon hizo un llamado a la prudencia: “Los Cerda son súper unidos y como familia siempre se apoyan. Por favor, no se queden con lo primero que escuchan ni saquen conclusiones apresuradas”. Con estas palabras, la influencer despejó dudas y dejó claro que su vínculo con Daniela Aránguiz es simplemente distante, pero sin conflictos.

Todo sobre Entretenimiento