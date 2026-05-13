¡Éxito total de Salvando a Ema! Estos son los resultados de la teleserie vertical a 40 horas de su estreno

13 may. 2026 - 12:20 hrs.

La primera teleserie vertical de MegaShorts, Salvando a Ema, continúa consolidando su impacto en plataformas digitales.

A 40 horas de su estreno, la producción de Mega acumula más de 12,7 millones de visualizaciones, transformándose en el debut más exitoso del formato de teleseries verticales en Chile.

La ficción protagonizada por Juanita Ringeling, Antonia Santa María y Mario Horton está disponible desde el lunes 11 de mayo a las 19:00 horas y ya a las 10:00 del miércoles 13 consiguió esta histórica audiencia para el formato en el país, encabezando también la conversación en redes sociales, en que dominan las menciones positivas y un fuerte nivel de conexión de la audiencia con la historia, el formato, los personajes y el elenco.

Salvando a Ema

Otro elemento relevante del estreno de Salvando a Ema es que logró un seguimiento sostenido capítulo a capítulo. Los comentarios muestran que gran parte de la audiencia avanzó activamente por toda la historia, opinando sobre los giros narrativos y el desenlace de la trama.

El gran éxito de Salvando a Ema

Salvando a Ema cuenta la historia de una comprometida enfermera, interpretada por Juanita Ringeling, quien se involucra en proteger a Ema, una guagua huérfana amenazada por Andrea (Antonia Santa María) y su secuaz, Esteban (Mario Horton).

Con MegaShorts, el Área Dramática de Mega presenta nuevas formas de narrar historias para plataformas digitales, manteniendo el sello de realización, actuación y producción que ha caracterizado históricamente a sus exitosas teleseries.

Salvando a Ema cuenta con la dirección general de Quena Rencoret y la producción ejecutiva de Patricio López, con dirección de Nicolás Alemparte y guion de Rodrigo Cuevas y Stavros Mosjos.

La teleserie está disponible en todas las plataformas digitales de Mega: el sitio de Mega.cl, Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y Mega Go.

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