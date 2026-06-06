Pame Leiva muestra el antes y después de su sesión de masaje reductivo: "Esta polera no me quedaba así"

06 jun. 2026 - 16:00 hrs.

Los masajes reductivos muchas veces generan efectos inmediatos que sorprenden a quienes se los realizan. Justo eso le ocurrió recientemente a Pamela Leiva, quien mostró el resultado apenas terminó su sesión.

La humorista compartió en sus historias de Instagram el antes y después de su tratamiento, uno al que también suele someterse la artista Anita chilena, según el staff del spa.

Antes y después del masaje reductivo de Pamela Leiva

En un primer registro, Pame Leiva se grabó frente a un espejo y resaltó con emoción el cambio notorio en su figura: "Acabo de terminar un masaje... Esta polera no me quedaba así en la mañana, me quedaba más apretadita".

Instagram @pameleiva

Específicamente, la comediante se realizó la técnica Nazaré Santos, la cual funciona para drenar, elongar, definir. "Puedes eliminar hasta 2 kilos de líquido retenido en tu cuerpo", resaltó la profesional que la atendió.

"Yo fui 3 veces a hacer pipí", comentó Leiva con su característico humor. Posteriormente, mostró la comparación entre la apariencia de su abdomen antes y después de su sesión.

Instagram @pameleiva

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