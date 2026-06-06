Pame Leiva muestra el antes y después de su sesión de masaje reductivo: "Esta polera no me quedaba así"
Los masajes reductivos muchas veces generan efectos inmediatos que sorprenden a quienes se los realizan. Justo eso le ocurrió recientemente a Pamela Leiva, quien mostró el resultado apenas terminó su sesión.
La humorista compartió en sus historias de Instagram el antes y después de su tratamiento, uno al que también suele someterse la artista Anita chilena, según el staff del spa.
Antes y después del masaje reductivo de Pamela Leiva
En un primer registro, Pame Leiva se grabó frente a un espejo y resaltó con emoción el cambio notorio en su figura: "Acabo de terminar un masaje... Esta polera no me quedaba así en la mañana, me quedaba más apretadita".
Específicamente, la comediante se realizó la técnica Nazaré Santos, la cual funciona para drenar, elongar, definir. "Puedes eliminar hasta 2 kilos de líquido retenido en tu cuerpo", resaltó la profesional que la atendió.
"Yo fui 3 veces a hacer pipí", comentó Leiva con su característico humor. Posteriormente, mostró la comparación entre la apariencia de su abdomen antes y después de su sesión.
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