El tratamiento de Lisandra Silva para un abdomen más fuerte y tonificado: "Nuestro cuerpo es nuestro templo"

28 mar. 2026 - 19:00 hrs.

Luego de tomar una pausa para la celebración de sus 39 años, la modelo Lisandra Silva retomó sus tratamientos estéticos para verse "más linda este 2026”.

“Volvemos nuevamente a la rutina de belleza, porque nuestro cuerpo es nuestro templo y hay que cuidarlo muy bien”, comentó la influencer en sus historias de Instagram.

¿Cuál es el tratamiento de Lisandra Silva?

La mamá de Noah y Leiah apareció en un video acostada en una camilla, a la par que le masajeaban el abdomen para hacerlo "más fuerte, estético y tonificado".

La masajista que atendió a la cubana ofreció una explicación general del tratamiento: “Hicimos una sesión de Hifu y también estamos haciendo ahora un masaje reductivo y reafirmante”.

Instagram: @lisandrasilva

A través de uno de los videos que publicó Lisandra, se observa que el masaje consistió en movimientos circulares hacia la parte baja del vientre.

Además, se sometió a un drenaje linfático que sirve “para eliminar líquido, mejorar la circulación y la calidad de la piel”, según ella misma detalló en otra historia.

Instagram: @lisandrasilva

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