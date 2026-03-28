El tratamiento de Lisandra Silva para un abdomen más fuerte y tonificado: "Nuestro cuerpo es nuestro templo"
Luego de tomar una pausa para la celebración de sus 39 años, la modelo Lisandra Silva retomó sus tratamientos estéticos para verse "más linda este 2026”.
“Volvemos nuevamente a la rutina de belleza, porque nuestro cuerpo es nuestro templo y hay que cuidarlo muy bien”, comentó la influencer en sus historias de Instagram.
¿Cuál es el tratamiento de Lisandra Silva?
La mamá de Noah y Leiah apareció en un video acostada en una camilla, a la par que le masajeaban el abdomen para hacerlo "más fuerte, estético y tonificado".
La masajista que atendió a la cubana ofreció una explicación general del tratamiento: “Hicimos una sesión de Hifu y también estamos haciendo ahora un masaje reductivo y reafirmante”.
A través de uno de los videos que publicó Lisandra, se observa que el masaje consistió en movimientos circulares hacia la parte baja del vientre.Ir a la siguiente nota
Además, se sometió a un drenaje linfático que sirve “para eliminar líquido, mejorar la circulación y la calidad de la piel”, según ella misma detalló en otra historia.
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