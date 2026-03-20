Lisandra Silva celebra su cumpleaños a caballo: Así la felicitó su expareja Raúl Peralta

20 mar. 2026 - 18:50 hrs.

Lisandra Silva recibió su cumpleaños número 39 de la forma que más le gusta: en el mar, rodeada de libertad y “galopando hacia un nuevo amanecer”.

Un reel compartido en Instagram refleja, en poco más de un minuto, diferentes escenas donde la modelo cubana deja ver su faceta más íntima.

“Hoy celebro mi vuelta al sol, guiada por la marea, bendecida por la tierra y sostenida por una magia invisible que lo envuelve todo”, se lee en el texto que acompaña el registro.

El video de cumpleaños de Lisandra Silva

Vestida como una princesa árabe en algunas escenas, en otras con vestido blanco y en algunas con un bikini y falda larga, la amante del crecimiento espiritual se muestra bailando, mirando al horizonte y mojándose en las aguas.

Resaltan varias escenas donde se le ve con un caballo blanco de manchas marrones, el cual corre para llevar a Lisandra a esta nueva etapa de su vida.

Instagram: @lisandrasilva

En el audio del video, se escuchan diferentes elogios al signo piscis, al que ella pertenece: “Somos ninfas del mar, guardianas de los secretos antiguos y portadoras del conocimiento escondido (...) Es sentir los latidos de la tierra misma y vivir cada instante, como si el tiempo y el universo se encontraran en un solo momento”.

Su expareja Raúl Peralta, quien es papá de sus dos hijos, reposteó el video en sus historias y no dejó pasar la oportunidad para felicitarla: “Happy birthday. Te deseo siempre lo mejor del mundo. Gracias por haberme dado lo más importante de mi vida: Noah y Leiah”.

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