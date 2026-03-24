Kika Silva se sincera sobre quiebre matrimonial con Gonzalo Valenzuela: "La gente espera que haya algo malo"

24 mar. 2026 - 13:10 hrs.

Semanas después del inesperado quiebre matrimonial de Kika Silva y Gonzalo Valenzuela, a mediados de enero, el actor comentó que se llevan mejor como amigos que como pareja.

Sin embargo, para la influencer no es tan fácil mantener una amistad con su exmarido solo un par de meses después de confirmar la separación, tal y como lo dijo a Javiera Quiroga en su pódcast "Más que titulares".

¿Qué dijo Kika Silva sobre su quiebre con Gonzalo Valenzuela?

Cuando la anfitriona preguntó a Kika Silva sobre sus sentimientos ahora que está separada, respondió de forma serena: "Lo estoy viviendo como cualquier pareja, yo te diría, que intenta tener un término en buenas condiciones".

Instagram @gonzalovalenzuelaoficial

"No es de un día para otro. Yo no puedo decir que hoy día puedo ser mejor amiga de Gonzalo, imposible. Pero intentando hacer las cosas de la mejor forma posible y creo que es lo más importante", aclaró. "Porque si uno está con esa persona o estuvo con esa persona, es porque uno lo quiere", dijo seguidamente.

Silva también abordó las sospechas sobre las causas del fin de su matrimonio. "Me he dado cuenta este tiempo de que quizás para la gente no es tan normal que uno haga un término sin algo abrupto, negativo", comentó.

"La gente espera como que haya algo malo, una infidelidad, una pelea, como algo drástico en mala onda. Quizás es un término un poco fome", agregó.

"No sigan esperando cosas raras donde no las hay", dijo Quiroga para cerrar el tema, lo que ocasionó las risas de su invitada.

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