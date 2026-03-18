"Cuesta separarse": Gonzalo Valenzuela habla sobre el motivo que habría detonado su quiebre con Kika Silva

18 mar. 2026 - 18:30 hrs.

Gonzalo Valenzuela se sinceró sobre el motivo que habría precipitado su quiebre con Kika Silva. En una entrevista, el actor reveló que la relación “fue hermosa”, pero ambos tenían una visión a futuro diferente.

Con su nuevo look de cabello rubio, el intérprete afirmó: "La pasamos muy bien y cuesta separarse, (pero) nos dimos cuenta de que podemos ser siempre mucho mejores amigos que con un proyecto de familia juntos, teniendo yo todo mi background”.

El motivo por el que se habrían separado Gonzalo Valenzuela y Kika Silva

Valenzuela relató con humor una anécdota con la que dejó entrever sus diferencias con Kika. El artista recordó cuando su ahora expareja le dijo: “Cachái que tú eres un cacho, tienes tres hijos y dos exmujeres”.

“Yo creo que tú eres más cacho porque quieres tener hijos y yo estoy por cumplir 50; dime ahora quién es el cacho”, le respondió el actor, según contó en el pódcast "Mamá por siempre" de María Luisa Godoy.

Instagram: @gonzalovalenzuelaoficial

Gonzalo confesó que tener hijos con Kika fue en algún momento parte de su proyecto de vida juntos. Sin embargo, aclaró: “No sé si estoy como con ansia de esperar a ver si me enamoro y tener más hijos. Creo que también tengo ganas de tener tiempo también para mí, para seguir desarrollándome yo y tener menos preocupaciones”.

“Sí, los niños, está bien, son la alegría más grande del mundo y todo, pero el dolor de cabeza también. La billetera, acá no es nada fácil (...) son horas y horas, y a veces la paciencia y a veces el tiempo para uno y a veces no (...) Ya tengo 48 años”, manifestó respecto a la posibilidad de seguir procreando.

Incluso, Valenzuela habló sobre la posibilidad de hacerse una vasectomía: “Ojalá que sea irreversible, es que ya estoy grande”.

Todo sobre Celebridades chilenas