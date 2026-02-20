¡Las más tiernas! Kika Silva sorprendió a Tita Ureta con un regalo para su hija en vivo en La Hora de Jugar

20 feb. 2026 - 18:00 hrs.

Los famosos ya se están preparando para la Gala Viña 2026 en donde hacen rutinas para la piel, se cuidan durante el día y una serie de cosas para que al momento de pasar por la alfombra roja todo sea espectacular.

En esa preparación, Laura Prieto, conversó con Tita Ureta y Kika Silva quienes se encontraban en video llamada desde el Sheraton Miramar donde ya se preparaban para estar listas para la gran noche.

"Les tengo un regalo"

En medio del contacto, Kika Silva, le adelantó a Tita que le tenía un regalo a ella y a su marido. La joven comenzó a correr por la pieza para encontrar lo que había comprado para su amiga.

La Hora de Jugar, Mega.

"Les tengo un regalo (...) eso quería decir, es una guagua anormalmente fotogénica (...) ya le vimos la carita", dijo Kika mientras mostraba una hermosa parka rosada para la hija de Tita Ureta.

Luego de mostrar a la cámara el regalo, Tita comentó: "A la Kika le encanta regalonear, le encanta hacer regalos, tiene a su hermana que tiene puros niñitos y así que se entretiene conmigo que a la Kika le encantan las niñitas, regalarles ropa rosada. Yo soy súper agradecida de que tenga una tía chocha que la quiera tanto sin conocerla", cerró Tita.

Todo sobre Entretenimiento