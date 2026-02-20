Cristián Arriagada celebró su cumpleaños 46 con emotivo mensaje de su hijo Pedro: "Importa la familia"

20 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Hace algunas horas el médico Cristián Arriagada compartió algunas fotos de su celebración junto a su hijo Pedro Milagros, en su cumpleaños número 46.

El profesional viudo de la periodista Javiera Suárez hizo una breve reflexión especialmente enfocada en un tierno regalo hecho por su hijo.

"No importan las cosas, importa tu familia"

Arriagada compartió varios registros de un íntimo cumpleaños junto a una torta y su pequeño hijo sosteniéndola, pero también mostró parte de los regalos realizados por el retoño donde se ve un mensaje conmovedor.

"Moraleja: No importan las cosas, importa tu familia", decía la hoja escrita por Pedro. El médico comentó también en la publicación que había celebrado junto a su familia y amigos.

"Otra vuelta al sol y ya son 46. Agradecido de estos 46 años bien vividos y que mejor que celebrarlos junto a la familia y los amigos rodeado de naturaleza y paz. Salud, alegría, familia y la posibilidad de ser la versión más auténtica de uno mismo es todo lo que deseo para este nuevo año", comentó Arriagada.

Luego cerró con el mensaje de su hijo, "Como me escribió Pedrito en su regalo de este año, la moraleja de la historia es que “No importan las cosas, importa la familia”.

