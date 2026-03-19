Kika Silva y su reflexivo mensaje en su cumpleños: "Elegiría esta vida una y mil veces más"

19 mar. 2026 - 08:30 hrs.

Kika Silva celebra una nueva vuelta al sol de manera reflexiva y serena. Con 34 años recién cumplidos, la modelo reconoció que esta etapa no se desarrolla como imaginó hace una década, pero admitió entender que "la vida no se equivoca".

Silva atraviesa una nueva fase de soltería, esto después de confirmar en enero su divorcio con el actor Gonzalo Valenzuela, con quien estuvo casada por dos años.

Kika Silva y su reflexión de cumpleaños

A través de su Instagram, Kika compartió un video en el que se la ve frente a una torta de cumpleaños, a punto de soplar las velas en compañía de uno de sus perros.

Instagram @kikasilvas

Antes de apagarlas, sobre ella se proyectan distintos clips que resumen los hitos de sus 34 años: paseos por la naturaleza, encuentros con amigos, risas, deportes y momentos de introspección.

En la descripción, señaló que la vida la "ha llevado por caminos inesperados" que le permitieron reencontrarse consigo misma y que, por eso, no tiene deseos nuevos.

En su lugar, pidió a las velas "solo seguir sintiendo así, seguir agradeciendo así, seguir viviendo así". Su mensaje lo concluyó con la frase: "Que nada me quite esta forma de mirar la vida y elegirla una y mil veces más".

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