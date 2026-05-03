La confesión de Kel Calderón sobre sus antiguos pololos: "Tan traumados quedaron que..."

03 may. 2026 - 20:00 hrs.

Kel Calderón está disfrutando de su romance con el chef Renzo Tissinetti, el único hombre con el que se ha atrevido a convivir.

La abogada e influencer admitió que anteriormente tuvo "parejas de relleno", a quienes no tomó tan en serio porque solo quería disfrutar, sabiendo que no serían para toda la vida.

La hija de Raquel Argandoña comentó lo anterior durante su aparición en el programa "Mañana te cuento" del canal de YouTube de Pamela Díaz, donde el panelista Joaquín Méndez le hizo algunas preguntas sobre sus relaciones pasadas.

La confesión de Kel Calderón sobre sus expololos

"Mis parejas siempre me decían que yo era muy insoportable, para tenerme como un agrado por un rato (...) De hecho, siempre me pasó que después de que terminé con un pololo, la novia siguiente fue la de por vida", recordó Kel Calderón.

Instagram @tissinetti

"Yo la primera vez dije: 'bueno, coincidencia'; la segunda, 'coincidencia'. Pero después de eso ya era como, chucha, tan traumados quedaron que la siguiente era, pero el amor de la vida", relató entre risas.

"Y terminaron con vidas muy felices, casados, con hijos, y yo como, bueno... Yo nunca quise, soy una persona con mucho miedo al compromiso", detalló la modelo.

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