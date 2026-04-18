"Mi corazón va a explotar de felicidad": Kel Calderón compartió imágenes de su debut en competencia ecuestre

18 abr. 2026 - 21:20 hrs.

Kel Calderón tiene muchas facetas. Actuó en series juveniles, inició una breve carrera musical, se tituló como abogada, ha sido rostro de marcas y ahora anunció un gran logro en el mundo deportivo: participó en su primera competencia ecuestre.

Arriba de su caballo "Collection JL", Calderón tuvo que cruzar un circuito de obstáculos en los que debió sincronizarse con su dupla. Cabe recordar que hace meses anunció que está en una escuela de equitación.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la influencer compartió un video en el que se luce como jinete y señaló "mi corazón va a explotar de felicidad. Hoy fuimos a nuestro primer concurso de la vida con mi "Collection JL". Les juro que no sé bien ni cómo explicarles la sensación".

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Kel Calderón llena de elogios a su caballo

Más allá de compartir esta experiencia, Kel quiso agradecerle a su compañero en la competición.

"Gracias bebé hermoso por ser tan valiente, noble, confiable, fiel, seco y por tener el corazón más grande del universo. Gracias por regalarme tanto, por ayudarme a cumplir un sueño y por hacerme tan feliz", señaló.

"Pd: Tengo mucho más que contarles, pero lo dejaré para otro post porque este va dedicado exclusivamente a Collection", cerró.

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