"Me avergüenza haberme casado con él": Marité Matus reacciona ante chats revelados de Camilo Huerta

18 abr. 2026 - 17:57 hrs.

Camilo Huerta estuvo en un programa de Chilevisión para dar su versión a las acusaciones de infidelidad durante su matrimonio con Marité Matus, donde incluso expuso mensajes entre él y Trini Neira que refutarían su supuesto affaire.

Poco después, la misma Matus se contactó con el espacio para hacer sus descargos tras "escuchar la versión tan alejada de la realidad que yo viví".

Huerta negó engañar a su esposa, lo que ella refutó al aire. "Cuando dice tan abiertamente ‘nunca he sido infiel’, es excesivo, es fuera de la realidad. Él a mí, a los pocos meses de estar casados, me fue infiel y yo no tengo solo la prueba que mostré. Hay muchas pruebas donde él pedía fotos, vi fotos, pero él las pedía, conversaciones extrañas donde eran nombres de hombre, pero en verdad eran mujeres".

Instagram de @camilohuerta

Estas evidencias, señaló, "son absolutamente reales, verificables, no es un pantallazo ni algo manipulado (...). Son fotografías que yo obtuve directamente de su celular, no las manipulé como todos lo dicen".

Las declaraciones más duras de Marité Matus

Además, Marité Matus ahondó en el tema económico. "Es la persona más agrandada que yo he conocido. (...) Si él fuera tan humilde, de partida él iba en mi auto deportivo a hacer clases al gimnasio, donde todo el mundo lo vio. Sí, hablaban de él que por qué hacía esto, y es porque claramente le gustaba presumir".

"A mí me avergüenza haberme casado con él. Estoy siendo súper sincera y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Es fuerte verlo en un personaje. Me revuelve un poco el estómago", aseveró.

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