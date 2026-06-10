¡Con luces apagadas! Esta fue la expareja que cayó en la tentación y terminó besándose apasionadamente
En el capítulo 3 de Volverías con tu ex? 2, una de las exparejas no aguantó las ganas y terminaron besándose a altas horas de la noche.
Todas los participantes se fueron a acostar y cuando se apagaron las luces, Mario Irazzoky y Alexandra Dickerson comenzaron a conversar bastante cerca.
Poco a poco, el dialogo cesó y ambos empezaron a mirarse fijamente, mientras varios de sus compañeros aún seguían despiertos.
Mario Irazzoky y Alex Dickerson se entregaron a la pasión
Sin embargo, la pasión entre ambos fue mucho más fuerte y terminaron cayendo en la tentación y besándose apasionadamente.
La escena llamó la atención de algunos, entre ellos, de Carlos Águila, quien incluso se paró de su cama para ver la escena de más cerca.Ir a la siguiente nota
Finalmente, ambos terminaron abrazados y durmieron así toda la noche ¿Será el principio de su reconciliación?
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