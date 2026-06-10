¡Con luces apagadas! Esta fue la expareja que cayó en la tentación y terminó besándose apasionadamente

10 jun. 2026 - 23:21 hrs.

En el capítulo 3 de Volverías con tu ex? 2, una de las exparejas no aguantó las ganas y terminaron besándose a altas horas de la noche.

Todas los participantes se fueron a acostar y cuando se apagaron las luces, Mario Irazzoky y Alexandra Dickerson comenzaron a conversar bastante cerca.

Poco a poco, el dialogo cesó y ambos empezaron a mirarse fijamente, mientras varios de sus compañeros aún seguían despiertos.

Mario Irazzoky y Alex Dickerson se entregaron a la pasión

Sin embargo, la pasión entre ambos fue mucho más fuerte y terminaron cayendo en la tentación y besándose apasionadamente.

Volverías con tu ex? 2

La escena llamó la atención de algunos, entre ellos, de Carlos Águila, quien incluso se paró de su cama para ver la escena de más cerca.

Finalmente, ambos terminaron abrazados y durmieron así toda la noche ¿Será el principio de su reconciliación?