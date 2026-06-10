Matilde tomará drástica decisión sobre su futuro con Juan de Dios en el capítulo 142 de Reunión de Superados
Presentado por Abastible
En el avance del capítulo 142 de Reunión de Superados, Domingo (Beltrán Izquierdo) sufrirá un ataque de furia mientras intenta asimilar la muerte de Coke (Diego Muñoz).
Por su parte, Matilde (Ignacia Baeza) le pedirá ayuda a Tito (Claudio Arredondo) para organizar una reunión con los familiares y amigos más cercanos de su difunto esposo.
Sin embargo, Jaime (Francisco Reyes) se negará a participar, argumentando que aún se encuentra profundamente afectado por lo ocurrido.
Matilde tomará una drástica decisión sobre su futuro con Juan de Dios
Además, Juan de Dios (Jorge Arecheta) llamará a Matilde para ofrecerle su apoyo y acompañarla en este difícil momento.Ir a la siguiente nota
Tras escuchar sus palabras, la abogada aprovechará la conversación para comunicarle una drástica decisión respecto al futuro de su relación amorosa.Ve el capítulo en