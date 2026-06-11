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Alexandra Litvinova sube video desde Chile y con polerón de 'La Roja': Usuario la nombraron 'primera dama' instagram

Alexandra Litvinova sube video desde Chile y con polerón de "La Roja": Usuario la nombraron "primera dama"

  • Por Matías Rivera

Alexandra Litvinova y Alexis Sánchez son uno de los vínculos más especiales en Chile, y es que la joven rusa se convirtió hace un par de años en la pareja del futbolista y recientemente en la madre de su hija. 

Es por esta simple razón que muchos fanáticos del fútbol y aficionados a la selección nacional de Chile se han comportado con ella como si fuera alguien mucho más cercano.

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Precisamente, esto quedó en evidencia luego de que Alexandra viniera de visita a Chile con el propio futbolista, aprovechando el contexto del mundial que se está jugando. 

La primera dama de Chile

Y es que la joven madre subió un video cabalgando a caballo mientras disfruta de sus mañanas favoritas, según escribió la propia Alexandra, mientras de fondo sonaba "Hopelessly Devoted To You" de Olivia Newton-John. 

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A raíz de esto, un montón de usuarios, fanáticos de Alexis, comenzaron a dar la bienvenida a Alexandra y un comentario se repitió en muchas ocasiones: "Ella sí es la primera dama de Chile". 

Fue así como muchos seguidores realizaron el mismo comentario, aunque de distintas formas, y que dieron paso a una serie de réplicas en torno a la joven. 

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