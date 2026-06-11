"Prefiero que sepan por mí": Daniela Aránguiz explica por qué una famosa médium se querelló en su contra

11 jun. 2026 - 18:10 hrs.

Daniela Aránguiz apareció en redes sociales con unos misteriosos videos y hablando sobre una supuesta demanda que le llegaría en cosa de horas.

Precisamente, en su programa Sígueme de TV+ tuvo un fuerte cruce con la médium Sonia Valenzuela, quien llegó hasta dicho espacio para hablar del versus entre Marilú Balbontín, madre de Javiera Suárez, y su viudo, el doctor Cristián Arriagada.

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Sin embargo, se desató una polémica donde Aránguiz habría tratado de "chanta" a Valenzuela, hecho por el que la médium se querelló en su contra por injurias y calumnias.

Daniela Aránguiz habla de la demanda en su contra

"Prefiero que sepan por mí, porque esta persona, que se llama Sonia, que es la vidente, bruja, no sé, mandó un comunicado a toda la prensa con la denuncia, la demanda que me interpuso", comentó, y explicó que daría el contexto a sus seguidores de la querella.

En esa línea, contó: "Todo esto pasó porque la traté de chanta, y sí, la traté de chanta, porque para mí no existe alguien que pueda hablar con las personas que ya fallecieron, sobre todo cuando hablan cosas tan horribles, como que su marido le decía: '¿para qué lloras si te vas a morir?', cuando estaba desahuciada", en alusión a lo que supuestamente le decía Arriagada a Javiera Suárez.

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