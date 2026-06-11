Faloon Larraguibel gana demanda por 10 millones de pesos: "Yo no iba a dejar esto así"

11 jun. 2026 - 11:30 hrs.

El Tribunal de Policía Local de Las Condes falló a favor de Faloon Larraguibel dos años después de que introdujera una demanda contra una estación de servicio.

La resolución dictada el martes ordenó indemnizarla con "9.546.744 millones de pesos por daño emergente y 700 mil pesos por daño moral". En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), la chica reality relató el episodio que originó el proceso legal.

La demanda de Faloon Larraguibel

En marzo de 2024, Faloon dejó su auto Haval H6 en el estacionamiento de la mencionada estación mientras comía con sus hijos. En el vehículo llevaba, entre otras cosas, el equipaje con el que ingresaría a un reality al día siguiente.

"Veinte minutos nos demoramos. Al salir, los vidrios estaban reventados y se llevaron todo". Los ladrones sustrajeron dos maletas y tres bolsos con ropa y zapatos de diseñador, joyas y perfumes.

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"Y una cadena que me regaló mi abuelita el día antes de morir. Eso fue lo que más lamenté hasta el día de hoy", declaró. Pero el daño material no fue todo, también la falta de atención y empatía.

"Nadie del personal del lugar me prestó ayuda o contención en el momento. Mis hijos lloraban y yo estaba sola ahí con el auto reventado. Llegó mi mamá que vive cerca, pero del lugar nadie ni siquiera se acercó", señaló.

"Hay muchos casos en que la gente deja las cosas así, nunca demanda, nunca sigue un juicio. Es engorroso, largo, hay que pagar abogado. Pero yo no iba a dejar esto así", aseguró la bailarina.

Lya Rojas, abogada de Faloon, explicó que el proceso incluyó "una querella penal y una demanda civil contra el servicentro por infracción a la Ley del Consumidor", pues si la empresa ofrece estacionamiento y no garantiza la seguridad, "hay responsabilidad penal".

Así, el monto otorgado retribuye el valor real de las pertenencias robadas y el daño moral, "que es el perjuicio emocional que sufrió la persona".

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