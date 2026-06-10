"Reacciones de ella": Rai Cerda reveló el gran motivo por el cual terminó su relación con Faloon Larraguibel
En el capítulo 3 de Volverías con tu ex? 2, Rai Cerda tuvo una sincera conversación con La Guarén sobre su relación amorosa con Faloon Larraguibel.
Todo comenzó cuando Valentina Torres le preguntó a su compañero si le gustaría casarse y él expresó que cuando estuvo con su expareja se proyectaba muchísimo con ella.
"Con la Faloon encontré toda esa tranquilidad, eso me encantaba y me enamoraba", expresó el ingeniero.
El quiebre de Faloon Larraguibel y Rai Cerda
Sin embargo, hubo ciertas situaciones y comportamientos que provocaron el quiebre de la pareja: "Yo he tenido mis atados y ella también, cuando tenemos discusiones a ella se le activan cosas que a mí también, eso incrementa todo y eso empezó a desgastar la relación, reacciones de ella. Hace poco que terminamos, está todo reciente".
Finalmente, Rai Cerda aseguró que el amor que sentía por ella era tan fuerte, que ahora sería casi imposible involucrarse con alguien dentro del reality.
"Yo siempre la vi como un trofeo, me encantaba, vuelto loco. Es imposible llegar y olvidarme de ella. Yo la amaba y admiraba por su historia, siempre lo he hecho", expresó.
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