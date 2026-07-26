Hurubachi Pardo anunció su candidatura a Miss Earth Chile 2026: "Un honor representar a Curicó"

26 jul. 2026 - 19:10 hrs.

Por medio de su cuenta de Instagram, Hurubachi Pardo reveló que participará en un importante certamen de belleza.

La exparticipante de Volverías con tu ex? 2 buscará quedarse con la corona del concurso Miss Earth Chile 2026, representando a Curicó, la ciudad donde vivió casi toda su vida: "Un honor representar a Curicó".

Según la publicación, uno de los logros de la periodista fue haber pertenecido durante cuatro años al centro de alumnos de su universidad, "contribuyendo a reactivar cargos y proyectos que habían quedado en el olvido".



También, uno de los focos de Huru Pardo para ser parte de este certamen es "generar conciencia sobre la protección del medioambiente, promoviendo el respeto por la naturaleza e inspirando a más personas a convertirse en agentes de cambio para construir un futuro más sostenible".

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El paso de Huru Pardo por Volverías con tu ex? 2

El primer y único proyecto televisivo en el que ha participado Huru Pardo fue en Volverías con tu ex?, donde ingresó junto a Claudio Rojas.

Al interior del encierro, la joven mostró su personalidad y también hizo varios amigos, como Estefi Marquis, sin embargo, al poco tiempo decidió renunciar.

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