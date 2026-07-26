"Yo también quiero una": Pedro Astorga desata furor entre sus seguidoras tras afirmar que quiere ser padre

26 jul. 2026 - 18:08 hrs.

Pedro Astorga volvió a dar que hablar en redes sociales luego de dejar un comentario que no pasó desapercibido en una publicación de su primo, Pangal Andrade. La frase fue suficiente para desatar una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre el deseo del exchico reality de convertirse en padre.

Todo ocurrió luego de que Pangal compartiera una tierna fotografía junto a su hija, publicación que superó los 200 mil "Me Gusta" en Instagram y recibió miles de comentarios de sus fanáticos.

Fue ahí donde apareció Pedro Astorga con un breve, pero llamativo mensaje: "Yo también quiero una", haciendo referencia a que también le gustaría tener una hija. El comentario se robó gran parte de la atención y acumuló cientos de reacciones y respuestas.

Los seguidores del deportista no tardaron en responderle con bromas, mensajes de apoyo e incluso mencionando a Michelle Carvalho, con quien ha sido vinculado en más de una ocasión por los fanáticos, pese a que ninguno de los dos ha confirmado un romance.

Aunque Pedro no entregó más detalles sobre su comentario, sus palabras bastaron para encender las redes sociales y transformar una tierna publicación familiar de Pangal Andrade en uno de los temas más comentados entre los seguidores de ambos primos.

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