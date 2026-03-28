¿Se acabó el amor? La respuesta de Faloon Larraguibel a rumores de quiebre con Raimundo Cerda

28 mar. 2026 - 11:04 hrs.

Durante los últimos días, usuarios en redes sociales y espacios de farándula levantaron rumores de un posible quiebre entre Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda.

Las alarmas de una eventual ruptura se encendieron luego que ambos dejaran de seguirse en Instagram.

Ante el cuchicheo en las plataformas digitales y en los programas de televisión, la modelo decidió romper el silencio y aclarar la situación.

Instagram @_faloon_

Faloon Larraguibel aclara rumores de quiebre con Rai Cerda

Raquel Argandoña, en el espacio en el que participan en CHV, le consultó directamente sobre su relación con Raimundo Cerda.

"Espero que no te molestes, Faloon, ¿por qué se dejaron de seguir con Rai?", le preguntó Argandoña a la bailarina.

En un tono serio, la influencer respondió: "Ya me molesté". Tras un breve momento tenso, Larraguibel aclaró que muchas veces lo que se dice en televisión o redes sociales no necesariamente reflejan la realidad.

"Hay veces que dicen la verdad y hay veces que no", explicó, para luego descartar cualquier quiebre entre ambos, asegurando que "no pasa nada, con Rai hemos estado súper bien”".

Una respuesta similar tuvo Faloon con otro programa de farándula de la televisión nacional, donde, medio en broma, comentó que "estamos juntos... bueno, en autos separados, pero juntos".

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