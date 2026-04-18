"Te voy a buscar": Revelan los chats entre Camilo Huerta y Trini Neira en medio de acusaciones de infidelidad

18 abr. 2026 - 17:58 hrs.

El quiebre amoroso de Marité Matus con Camilo Huerta ha tenido muchos ribetes que los mantienen enfrentados. Uno de los más recientes es la acusación de una presunta infidelidad por parte del exYingo con Trini Neira, hija de Pamela Díaz.

Cabe recordar que el matrimonio se separó en julio de 2025 por una disputa económica que los tiene enfrentados judicialmente y este mes, el hermano de Marité Matus, Felipe, se enfrentó públicamente con su excuñado en un restaurante capitalino.

Invitado a un programa de Chilevisión, Huerta quiso esclarecer los rumores de este supuesto engaño, revelando algunos chats que sostuvo con Trini Neira y recalcando que "nunca le he sido infiel a Marité Matus. (...) No tengo aplicaciones de mujeres".

Instagram de @camilohuerta

"Estos son mis mensajes con Trinidad Neira. Son mensajes del 2023. Hice una fiesta donde fue invitada con su pololo y Kanela", indicó a Fran García-Huidobro, quien procedió a leer la conversación:

Trini Neira: Camilo, ¿dónde estás? ¿Dónde está el estacionamiento?

Camilo Huerta: ¿Llegaste?

Trini Neira: Mi mamá dijo que había estacionamiento.

Camilo Huerta: Te voy a buscar.

Trini Neira: Ya, estoy en la esquina con Kanela. Estacionamos por aquí; al final vamos caminando.

Camilo Huerta: Felicidades, Trini, con todo lo que estás haciendo, felicidades por todo.

"No hay ningún mensaje, ni siquiera del 2024. Yo no entrenaba a Trini el 2024. No me relacionaba con ella. Todos hablaron de que le decía "cabra chica", que le ponía emoticones, "sin enamorarse", que me refería en unos términos que ni siquiera existen ahí", cerró.

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