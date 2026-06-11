"Todo lo que está bien": La atrevida e íntima foto de Luis Jiménez y Gala Caldirola que no pasó desapercibida

11 jun. 2026 - 14:00 hrs.

La relación entre Luis Jiménez y Gala Caldirola sigue escalando y en esta ocasión fue una explícita foto la que dejó a los fanáticos de su relación muy felices.

Precisamente, la española subió un carrusel con distintas postales donde aparece compartiendo lindos y gratos momentos con el exfutbolista de Palestino, quien además se muestra siempre sonriente.

Sin embargo, hubo una foto en especial que llamó la atención de algunos seguidores, quienes no dudaron en dejar evidencia de esta postal.

La foto de Luis Jiménez y Gala Caldirola que llamó la atención

Y es que en la tercera postal del carrusel, los tortolitos decidieron compartir una fotografía que fue tomada en un momento muy íntimo, algo que los usuarios destacaron de inmediato.

"Foto 3, ufff, me encantan sus sonrisas"; "La tercera foto es todo lo que está bien"; y "miro las fotos y me quemo", son algunos de los comentarios.

Asimismo, nadie quiso dejar pasar la oportunidad para destacar que la pareja parecía muy compenetrada y cercana el uno al otro, algo que las seguidoras de Gala destacaron, ya que desde hace tiempo pedían un hombre así para ella.

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