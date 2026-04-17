Nicolás Solabarrieta muestra el antes y después de su borrado de tatuajes tras intento fallido: "Me quemaron"

17 abr. 2026 - 16:30 hrs.

Nicolás Solabarrieta subió un par de videos en sus historias de Instagram para contar cómo logró borrar varios tatuajes de su cuerpo, luego de un intento fallido que le generó molestas consecuencias.

El chico reality enseñó los resultados del proceso en su etapa final, para después relatar lo que le había ocurrido en la zona del cuello.

El antes y después del borrado de tatuajes de Nicolás Solabarrieta

"Ya van quedando poquitas sesiones, tenemos el borrado bien avanzado de estos del cuello y también tenemos este de la muñeca, que tiene solamente dos sesiones y ya casi que ni existe. Buenísimo", dijo el hijo de Fernando Solabarrieta en una primera publicación.

El influencer mostró las dos áreas mencionadas, junto a una fotografía que detalla cómo estaban antes algunos de los tatuajes. Después, en respuesta a las inquietudes de sus seguidores, agregó nuevos detalles.

Instagram @nicosolabarrieta

"Mucha gente me ha estado preguntando por el tema del borrado de tatuajes. Como les subí en el video anterior, es un tratamiento que llevo haciendo un par de años, yo creo que unos dos años", dijo.

"Lo que pasó fue que yo primero fui a otra clínica, que bueno, no es necesario mencionar, donde realmente no tuve muchos resultados y de hecho tuve hasta un problema con el tema de la piel, porque me quemaron", recordó.

"Este tatuaje se me quemó un poco", comentó mientras señalaba su cuello. "La foto que está en el video de la historia anterior es cómo yo llegué de la otra clínica antes de empezar con José María", aclaró.

"Y bueno, este es el resultado, así queda inmediatamente el día siguiente, pero obviamente como ven, después con el tiempo la inflamación baja y la piel dañada se recupera y ahí es donde expulsa toda la tinta", explicó.

Solabarrieta concluyó con elogios para el especialista que lo atendió: "Realmente ha hecho un trabajo impresionante".

Instagram @nicosolabarrieta

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