"Está cavando su propia tumba": Burgos hará seria advertencia a Luis Emilio en el capítulo 276 de EJDO

16 abr. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 276 de El Jardín de Olivia, Burgos (Juan Carlos Cáceres) recibirá duras recriminaciones de Luis Emilio (Alejandro Trejo) tras fallar en la ejecución de los Guerrero. Sin embargo, el subprefecto insistirá en que había advertido que el ataque era un error desde el comienzo.

"Esa peluquera trató de asesinarme en mi casa. ¿Qué querías que hiciciera, hue...? ¿Montarle una querella?", inquirirá Walker con molestia desde el otro lado de la línea.

El Jardín de Olivia / Mega

El subprefecto abandonará a Luis Emilio

Burgos admitirá que las cosas llegaron demasiado lejos por un arrebato.

"Usted está fuera de control, está cavando su propia tumba y me está arrastrando también a mí. Como ya le dije, esto es lo último que yo hago por usted: llego hasta aquí y no me vuelva a contactar", informará antes de cortar la llamada.

Frustrado, Luis Emilio arrojará su teléfono: "Yo decido cuándo las cosas se terminan, hue... peliento".