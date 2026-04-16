"Un pajarito me contó...": Luis Emilio interrumpirá reunión de Vanessa y Jessica en el capítulo 276 de EJDO

16 abr. 2026 - 19:00 hrs.

En el avance del capítulo 276 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) fue al departamento de Vanessa (Begoña Basauri), luego de que la contactaran para ser una de las denunciantes de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

"Si declaramos juntas, podemos hacer que ese viejo pague por lo que nos hizo a las dos. ¡Hagámoslo!", le pedirá Riesco a su joven colega.

La irrupción de Walker

Antes de ponerse de acuerdo sobre qué hacer, llegará el causante de todo.

El Jardín de Olivia / Mega

Luis Emilio sabrá lo que planean gracias a que Mariana (Catalina Stuardo) se lo confesó. Jessica le abrirá la puerta y se quedará paralizada por el miedo de volverlo a ver.

"Un pajarito me contó, bueno, que andas repartiendo calumnias muy serias sobre mí. Si quieren formar parte de esta cruzada patética en mi contra, les aconsejo que lo piensen muy bien, porque si deciden irse en mi contra, se van a arrepentir el resto de sus vidas", amenazará Walker.