Mariana será interrogada: Luis Emilio querrá saber qué traman en su contra en el capítulo 276 de EJDO

16 abr. 2026 - 18:40 hrs.

En el avance del capítulo 276 de El Jardín de Olivia, el nuevo empleador de Mariana (Catalina Stuardo) se enteró de la llamada que recibió. Como es un viejo conocido de Luis Emilio (Alejandro Trejo), no dudó en contarle todo y delatar a la secretaria.

Walker hará llamar a la joven hasta su oficina para descubrir qué es lo que planean a sus espaldas. Debe actuar rápido ahora que está sin Omar (César Sepúlveda) y con un Burgos (Juan Carlos Cáceres) cada vez más dubitativo.

La decisión de Mariana

"No he tenido un buen día y tengo toda la tincada de que esto se va a poner peor. Directo al hueso, ¿para qué te están contactando? ¿Y por qué hay un fiscal metido en esto?", insistirá en saber.

El Jardín de Olivia / Mega

Ante el silencio de su víctima, Walker subirá el tono: "¿Qué cresta está pasando, Mariana?".

Debido a las amenazas y presiones, la joven deberá abrir la boca sobre la investigación que inicia Vanessa (Begoña Basauri), lo que pondrá en riesgo a la denuncia y la periodista.