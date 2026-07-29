Raúl tuvo la idea: Los Guerrero engañaron a Luis Emilio con la supuesta muerte de Karina en EJDO

29 jul. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 347 de El Jardín de Olivia, Karina (Jacinta Rodríguez) estaba sana y salva en el hospital. Gracias a la complicidad de su familia con las enfermeras y la policía, lograron engañar a Luis Emilio (Alejandro Trejo) y evitar un posible ataque.

La artista estaba confundida. ¿De dónde vino la idea de fingirla muerta? Raúl (César Caillet) ideó este brillante plan.

"Sabíamos que la única forma de que este viejo enfermo te dejara tranquila es que pensaras que estabas muerta, así que llamamos al Gabo y nada, él nos ayudó a coordinar todo con la gente del hospital y con la policía", señaló Guerrero.

El Jardín de Olivia / Mega

Un viaje fuera de Santiago

Incluso Joaquín (Francisco Dañobeitia) cooperó con ellos para crear este pequeño teatro.

Lo que ahora resta es trasladar a Karina a un lugar mucho más seguro. "Ahora lo más importante es que nos tenemos que cuidar mucho más. Va a venir la policía y te va a llevar directo a la casa de Gabriel, porque mañana nos vamos a ir a Valdivia para que nadie te descubra. Va a estar todo bien", afirmó Gloria (Francisca Gavilán) con tono tranquilizador.